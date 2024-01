儘管拜登政府下令,全面封殺高階晶片輸往中國大陸,但大陸供應商還是有辦法拿到這些高端晶片。有了這些高端技術的半導體後,至少解放軍的研發技術可以獲得突破。

美國政府不准賣,除非經過上面批准,但購買或銷售這些技術含量高的美國晶片,在中國大陸並不違法。路透社指出,根據這份公開的招標文件,自美國實施晶片禁令後,已有幾十家中國大陸組織或個人等買進,並已收了NVIDIA的晶片。

這些半導體產品中,包括A100以及更強大的H100晶片,這兩款晶片於2022年9月已被禁止輸入中國大陸與香港。因此,NVIDIA隨後為中國大陸專門研發降規的A800以及H800,但在2023年10月也被美國政府禁止輸中。

根據市場研究,NVIDIA所生產的GPU產品,在人工智慧AI方面遠優於其它競爭對手,因為NVIDIA的晶片可以更有效地處理機器在學習時所需的大量資料。

中國大陸的華為與其它公司也有研發AI晶片產品,但NVIDIA的還是略勝一籌。統計後發現,在美國晶片禁令實施之前,英偉達在中國大陸人工智慧AI晶片市場的比重,竟高達9成。

在上述中國大陸買家中,有兩個一流的大學,像是哈爾濱工業大學(HIT)以及電子科技大學(UESTC),這兩所中國大陸的大學被指稱說,有共同參予解放軍的軍事研發工作。

路透社指出,HIT在去年5月買了6個NVIDIA A100晶片,用來訓練深度學習模型。UESTC在2022年12月也買進1的A100,但用途性尚未能確定。不過,這兩家大學卻沒有回應此訊息。

據悉,在美國政府祭出禁售令之後,中國大陸的晶片採購地下業者如雨後春筍般出現。大陸供應商先前曾表示,在NVIDIA向美國大企業大量發送產品後,這些大陸供應商會先掃進市場多餘的庫存,不然會利用在印度、台灣以及新加坡等,當地的註冊公司來進口。

路透社向招標文件中,其中的10家供應商詢問,但沒有半家有回應。NVIDIA表示,自己依管制法遵守所有出口事宜,並要求自己的客戶也要合法。NVIDIA指出,若得知客戶向第3方非法轉售,將立即採取適當的行動。

晶片戰爭:爭奪世界最關鍵技術(Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology)一書也有刊登,晶片體積小且很容易走私,美國政府的禁售令想要全面封殺是不切實際的。

路透社指出,此次審查包括100多個國家組織或個人等實體採購A100晶片的標案,以及自去年10月禁止採購A800以來的幾10個標案。上個月公布的招標內容也顯示,大陸的清華大學採購了兩個H100晶片,大陸的工業和信息化部門旗下有家實驗室也買了1個。

根據軍事資料庫的標案,大陸買家包括總部位於江蘇無錫市的1個不知名的解放軍單位,在去年10月買3個A100晶片,這個月又買1個H100晶片。路透社認為,大多數標案顯示,這些晶片正用於人工智慧AI。不過,由於買進數目都非常小,遠遠達不到真正要建立模型所需的數量。

調研單位TrendForce表示,類似OpenAI的GPT模型,需要有3萬多個NVIDIA的A100晶片。但如果只有不多的高階晶片,還是可以強化現有的人工智慧AI模型。

許多標案都規定供應商,必須在收到款項之前要先交貨並安裝產品。大多數大學也發出交易完成的通知。有美國麻省理工學院之稱的中國大陸清華大學,算是大標商,因為從2022年晶片禁令以來,已購買約80個A100晶片。