富蘭克林華美投信即將推出富蘭克林華美全球基礎建設收益基金於1月22日起募集，保管銀行為合作金庫商業銀行，該基金有台幣、美元、人民幣、南非幣等幣別，又具有累積型、分配型及後收型級別，方便做理財資金運用。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，全球基礎建設產業股票現階段可說利多匯聚，包括有如:政策加持、科技轉型、通膨回溫、估值便宜等，疫情之後受惠各國政府積極推動基礎建設、不斷做5G、新能源、電動車與充電樁等創新基建方面投資，除了過去海陸空、鐵路公路基建，現在更積極打造數位化的公共設施，這些都是新興趨勢，投資上也不可忽視。

就政策面而言，陳美君分析，疫情後再加上俄烏、以哈戰爭，中美關係轉惡化，從前中國是世界工廠，現在為了保障供應鏈安全，歐美大廠需要第二備援 (second source)，紛紛前往越南、印度、東南亞等地設廠，但這些地方常出現跳電或交通運輸沒效率的問題，這些國家政府若想要分享世界工廠這塊蛋糕，就必須積極提升當地國內的基礎建設，以增加效能。

陳美君表示，自疫情以來，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，已經產生了很大的變化；基礎建設類股已經不再只是一般投資人所認知的公用事業類股，只有穩定的營收收入，而這個既定印象已經是過去式。隨著科技創新與時代的變遷，基建已具備著高成長性的展望前景，帶來「嶄新的基建樣貌」，舊有的基礎建設需要維護更新，新型基建也正在快速興建當中。

而如今各國政府對於能源轉型的意識抬頭，與將製造業移回國內的需求，加上科技創新不斷精益求精，主要國家紛紛朝向優化或新增國內基礎建設，修復經濟動能之際也能同步增強國家競爭力，也將重新定義基礎建設的「創新升級之路」。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，投資人可利用「新基礎建設」投資概念，用以增加投資組合的穩定度，而新基礎建設概念投資加上原有基礎建設股票，互相搭配，以建構全新的2024創新且兼具收益性的投資策略，也值得投資人中長期關注。