總統大選上周六(13日)結束，由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，但國會三黨不過半，朝小野大底定。隨著選舉不確定因素消散，台股今(15)日上漲近120點，約來到17632.77點。

台積電在美掛牌ADR以101.24美元作收，上漲0.02美元，漲幅0.02%。台股現貨方面，台積電早盤上漲6元至590元，聯電、鴻海漲近1%。

「綠贏」概念股重電綠能、國防航太及生技醫療表現強勢。指標股華城、中興電大漲2%；弱勢股方面，民進黨繼續執政，兩岸緊張局勢仍有擔憂，衝擊觀光及航空股的表現，鳳凰、夏都、雄獅跌逾3.5%，華航、長榮航跌2%。

上週五道瓊工業指數下跌118.04點，或0.31%，收在37592.98點。標準普爾500指數漲3.59點，或0.08%，收在4783.83點。那斯達克指數上漲2.58點，或0.02%，收在14972.76點。費城半導體指數跌15.471點，或0.38%，收在4052.425點。