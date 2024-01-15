救難人員以人力將男子送下山。（民眾提供／李京昇苗栗)

苗栗縣消防局昨天中午12點多，接獲民眾報案，在南庄鄉加里山西線9號樁2.7公里處，發現有1名63歲男子無生命跡象，救難人員到場協助將男子送下山，家屬放棄急救，目前交由員警及家屬處理。

消防局昨天中午接獲民眾報案，有民眾沒有呼吸心跳需要救援，消防局通報三大隊、南庄、三灣及頭份分隊、山搜義消及救難協會前往搶救，共出動3車24人。

經了解，該名63歲的男子是獨攀加里山，並加里山西線9號樁2.7公里處被民眾發現，搜救人員使用SKED打包後搬運至登山口，而家屬放棄急救，後續交由員警及家屬處理。