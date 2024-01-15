苗栗縣消防局昨天中午12點多，接獲民眾報案，在南庄鄉加里山西線9號樁2.7公里處，發現有1名63歲男子無生命跡象，救難人員到場協助將男子送下山，家屬放棄急救，目前交由員警及家屬處理。
消防局昨天中午接獲民眾報案，有民眾沒有呼吸心跳需要救援，消防局通報三大隊、南庄、三灣及頭份分隊、山搜義消及救難協會前往搶救，共出動3車24人。
經了解，該名63歲的男子是獨攀加里山，並加里山西線9號樁2.7公里處被民眾發現，搜救人員使用SKED打包後搬運至登山口，而家屬放棄急救，後續交由員警及家屬處理。
苗栗縣消防局昨天中午12點多，接獲民眾報案，在南庄鄉加里山西線9號樁2.7公里處，發現有1名63歲男子無生命跡象，救難人員到場協助將男子送下山，家屬放棄急救，目前交由員警及家屬處理。
消防局昨天中午接獲民眾報案，有民眾沒有呼吸心跳需要救援，消防局通報三大隊、南庄、三灣及頭份分隊、山搜義消及救難協會前往搶救，共出動3車24人。
經了解，該名63歲的男子是獨攀加里山，並加里山西線9號樁2.7公里處被民眾發現，搜救人員使用SKED打包後搬運至登山口，而家屬放棄急救，後續交由員警及家屬處理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。