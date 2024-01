Squad did their thing at Ball 📈



Jok: 25 PTS / 12 REB / 9 AST / 2 STL

MPJ: 25 PTS / 8 REB / 5 AST / 2 BLK

Jamal: 25 PTS / 1 REB / 8 AST

AG: 20 PTS / 10 REB / 3 AST

KCP: 11 PTS / 2 REB / 1 AST pic.twitter.com/Y1ExuXVCST