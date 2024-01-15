Squad did their thing at Ball 📈



Jok: 25 PTS / 12 REB / 9 AST / 2 STL

MPJ: 25 PTS / 8 REB / 5 AST / 2 BLK

Jamal: 25 PTS / 1 REB / 8 AST

AG: 20 PTS / 10 REB / 3 AST

KCP: 11 PTS / 2 REB / 1 AST pic.twitter.com/Y1ExuXVCST — Denver Nuggets (@nuggets) January 14, 2024

「小丑」約基奇15日交出25分、12籃板及9助攻的準大三元成績單，帶起金塊4人得分破20、先發五人得分全都上雙的平均火力，最後以117比109力挫少了哈利伯頓的溜馬，約基奇全場投13中12，最近9場投籃命中率高達8成1()投105中85)，確實相當驚人。

靠著約基奇穿針引線，麥克波特也拿25分、8籃板及5助攻，賈瑪莫瑞25分、8助攻，阿隆戈登20分、10籃板，波普11分，不過金塊大部分得分都集中在先發陣容，板凳陣容今天總共只拿11分，也僅雷吉傑克生(9分)與布勞(2分)兩人得分而已。

這是金塊過去18場比賽當中的第14勝，證明上季總冠軍已經逐漸走上軌道，麥克波特說：「我想我們處在很好的位置，自從我們上季奪冠且經歷很短休兵期後，我們帶著不同板凳陣容面對新球季，很明顯我們目標仍是搶下西區龍頭，就算還有一段距離要追。」目前金塊距離西區龍頭灰狼只剩半場勝差。