廁所總是飄散異味怎麼辦？一名女網友租屋已半年，最近發現廁所的臭味越來越濃，定期刷馬桶、放芳香劑也沒用；對此，不少網友指出，廁所會臭可能是排水管線問題，尤其是老舊公寓廁所管線容易塞住有臭味，需定期通馬桶、清潔管線。

原PO日前在Dcard發文，在租屋處已住了半年左右，剛搬進來就發現廁所偶爾會飄出臭味，去買芳香劑來放，但只是一開始有效，前幾天廁所又突然有臭味。她指出，平時廁所都有保持乾燥，也會定期刷馬桶，認為不是清潔不乾淨導致臭味，很苦惱該怎麼解決。

問題一出，許多有經驗的網友分享可能原因，「沒有通風就是會這樣」、「沖水水流有變慢嗎？如果有就是有堵塞喔」、「有時候髒污藏在刷不到的地方，所以定期刷馬桶也有產生異味的可能」、「芳香劑只是製造香味，不能除臭啦」。

多數人認為是管線問題的可能性較大，「之前住的地方管線比較老舊，所以很容易塞住有臭味」、「有時候用久了管線沒清會塞住，可以通一下」、「如果是老舊公寓也可能跟其他樓住戶廁所管線相通，氣味會跑過來，我會定期倒點通樂清潔排水管線」。