在自主研發方面，《聖劍-亞瑟傳奇》手機遊戲的日文版本在去年3月下旬登陸雙平台，《Eden Eternal-聖境傳說》去年5月推出英文、日文和中文三種語言版本，《Fluffy Planet Saga》手機遊戲的國際版及《晴空物語》中文版亦於去年10月中旬及11月下旬分別登陸雙平台，目前四款遊戲均維持穩定營運狀態。

授權遊戲方面，傳奇與亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》去年2月成功上線，日本版也於11月8日正式推出。另一方面經典端遊《晴空物語：萌藝復興》於9月27日於香港重啟。

目前《星界神話》端遊全球版今年1月10日正式開服，遊戲將有繁體中文、簡體中文、英文及日文四種語系，並且會開啟三台不同時區伺服器，聊天頻道也支援多語言翻譯功能。另外，手遊《晴空物語》日文版及《幻想神域》重推台日市場，預計今年第2季上市，目前手上有1款遊戲正在開發。