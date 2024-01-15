曜越為高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌廠，受到年底盤點影響，曜越2023年12月合併營收為3.26億元，月減19.54%，年減8.31%，累計2023年合併營收為44.12億元，年增37.31%。

曜越表示，近期新顯卡陸續上市，客戶端需求還不錯，審慎樂觀看待第1季營運。

曜越近日推出鋼影Toughpower TF3鈦金牌系列電源、鋼影Toughpower SFX白金牌系列電源和Dr. Power III電源檢測器，曜越表示，鑒於RTX 40高階系列顯卡上市後，PCIe 12+4pin接頭電源供應器的需求將日益增加，曜越搶先發布四款不同等級的電源：鈦金牌、白金牌、金牌、銅牌，瓦數介在550W到1650W之間，以滿足不同供電需求。

曜越表示，鋼影Toughpower TF3鈦金牌系列全模組電源供應器滿足ATX 3.1規範且有最優異的顯卡相容性，配有原生PCIe 12V-2X6接頭與PCIe 12+4pin線材，相容PCIe 12+4pin接頭的RTX系列顯卡。該系列電源亦為AMD和入門款RTX 40顯卡打造，支援PCIe 8pin接頭，為維持高品質電壓輸出狀態，鋼影Toughpower TF3鈦金牌採用100%優質105度C/221度F全日系電解電容，並通過80 PLUS鈦金牌認證，擁有低於30mV的漣波雜訊及理想電壓調節範圍<±2%和>17 ms的保持時間，鋼影Toughpower TF3鈦金牌系列為最高規格而生，全面支援高階系統，穩定供電。