上周六總統及立法委員選舉投開票日，北市松山區民有活動中心654投開票所，發生284張未領用的總統空白選票遭竊，當天已在5樓圖書閱覽室內找回282張，警方14日持拘票、搜索票，依竊盜、《總統副總統選舉罷免法》罪嫌拘提75歲郭姓老翁到案，台北地檢署檢察官訊後諭令郭翁以3萬元交保。

據了解，郭姓老翁目前無業，居住在復興北路，遭檢警拘提到案後，堅持不願透露2張選票的去處，經搜索住處，仍未找到遭竊的2張選票，檢警正釐清犯案的動機。

據了解，該投開票所13日晚間在開票作業進入尾聲時，選務工作人員發現短少284張空白選票，松山警分局獲報派員到場協助調查，結果在5樓閱覽室的書架上發現這批選票，經選務工作人員清點發現仍短少2張。

松山警分局成立專案小組展開調查，並訪談相關選務人員，調閱周遭監視器畫面及採集選票上的指紋等跡證，追查出涉案郭翁身分，正釐清其作案動機。