今年大學學測1月20日至22日舉行，因應氣候變化，大考中心首度決定，若考試當日交通部中央氣象署官網或「 W-生活氣象」APP預測氣溫達28度（含）以上，當地試場就開冷氣；考生若因身心因素想在「無冷氣試場」應試，必須在17日下午5時前提出申請。

歷年學測均在冬季1月下旬舉行，因為天氣通常很冷，所以試場均不開冷氣。但去年學測考試期間南部部分考(分)區出現高溫，卻不能開冷氣，引發考生抱怨。中南部一些高三生近日也發起陳情，要求今年學測試場可以彈性開冷氣。

大考中心表示，今年學測考試，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午、下午預報溫度達28度(含)以上，將於上午、下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26~28度為原則。

大考中心說，將依交通部中央氣象署官網或「 W-生活氣象」 APP的「鄉鎮市區」逐3小時預報溫度，來決定試場是否開冷氣，位於相同鄉鎮市區之各考（分）區試場，採一致性、全面性處理為原則。

大考中心表示，各日上午節次以當日5時30分預報上午9時的溫度、第一天及第三天下午節次以當日11時30分預報中午12時的溫度、第二天下午則以當日11時30分預報擇中午12時或下午3時的之溫度較高者，做為是否開冷氣的依據。

舉例來說，如考生所編配之考(分)區位於高雄市苓雅區，可進到中央氣象署官網先點擊地圖中高雄市，再於「地點切換」功能中，選擇「高雄市」「苓雅區」。若高雄市苓雅區第二天中午12時預報溫度為26度、下午3時預報溫度為28度，則高雄市苓雅區之考(分)區下午2節次均開放冷氣。

大考中心進一步指出，若考生因身心因素不想在冷氣試場應考，可從即日起到1月17日下午5時止，至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」申請「無冷氣試場」應試，審查結果於18 日下午5時前以電子郵件通知，考生亦可至「突發傷病考生應考服務網」查詢。考生經受理安排至「無冷氣試場」應試後，均不得以任何理由要求返回原試場應試。