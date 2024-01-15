民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝，享壽83歲。施明德晚年雖淡出政壇，仍不吝對當權者提出諍言，像是他曾在2022年民進黨九合一選舉大敗時表示，慘輸的主因之一是候選人沒「照步來」；施也曾發表給各政黨領袖公開信，提出建構「金門、馬祖和平特區」及「警軍」主張，強調「避戰，不挑釁」是台灣人民對世界和平的義務。

施明德是台灣政治重要人物，不僅為1979年美麗島事件總指揮，更因曾在蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝四位總統任內，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年，被稱為「台灣曼德拉」；施也在2006年發起反貪腐「百萬人民倒扁」紅衫軍運動，並擔任總指揮。

施明德晚年雖淡出政壇，仍不時提出建言，2022年九合一選舉民進黨大敗時，施曾發文表示，慘輸主因之一是候選人產生方式並未「照步來」，幾乎都是在總統官邸把各派系頭頭找來，一起搓、一起喬，每派系雨露均霑，得到好處；施當時還點名賴清德要盡速宣布參選黨主席，認為這才是領袖應該有的氣勢。

此外，施明德也曾發表給台灣各政黨領袖的公開信，提出建構金門、馬祖和平特區及警軍主張。施明德強調，設立金馬和平特區，是台灣向中國大陸及國際社會遞出70年來最具象、最誠摯的橄欖枝；警軍則是讓台灣成為一隻刺蝟，讓世界知道台灣人民願意為自由而戰。

施明德當時表示，已草擬《金門、馬祖和平特區條例》及《警軍條例》，並認為這是最實際有效的保台方案；他並呼籲總統蔡英文任期已近尾聲，要替台灣長治久安與地區的和平做出歷史性貢獻，「這是您的權力絕對做得到，也是歷史給您的最後機會，不要徒留春夢在府中」。

在公開信中，施明德還提到，他要對台灣各政黨領袖及台灣人民說，「我們的求生底線就是『親美，不挑釁中國』」，他直言台灣的親美路線始自兩蔣時代，70年來就是靠這條路線，才保住台灣安全，免於被大陸併吞。