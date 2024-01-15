印度今年5月將進行總理大選，距離現在約還有3個月時間，根據群益投信統計資料顯示，印度從1989年開始以來歷經7次總理大選，統計這7次大選前3個月到大選當月平均漲幅高達11.4%，選後1個月、3個月也都有11%以上漲幅，若以印度中小指數來看，選前也都是上漲，選後一個月更高達21.2%，顯示出印度的選舉行情的確是帶動股市向上的重要驅動力，市場法人表示，印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。不過在選擇印度基金上要選強者恆強，統計台灣核備的24檔境內外印度基金近一年表現，平均25.12%，單檔基金來看，群益印度中小基金上漲51.79%居冠。

據了解，身為台灣本土投信，群益投信印度投研團隊表現優異，攤開目前台灣可以買得到的境內外24檔印度基金中，群益印度中小基金不但在2023年績效奪冠，以「長線」來看，近三年的報酬率為69.66％，近五年的報酬率102.94%，近十年的報酬率286.59%，在上述期間群益印度中小基金也都是「N0.1」，操作績效勝過同類型境外基金，同樣為群益投信旗下的群益大印度基金也有近三成的漲幅，放眼望去，群益投信是市場唯一能「大小通吃」印度股市的資產管理公司，旗下大印度及印度中小基金給予投資人最全方位的選擇。

資料來源：Bloomberg，群益投信整理；資料日期：2024/1/10

群益投信表示，2024年堪稱大選之年，除了台灣及美國要進行總統選舉以外，新興市場今年最重要的一場選舉莫過於印度！人氣高漲的現任總理莫迪極有可能再度連任，而他也將帶領印度進入政策收割期，開啟下一個黃金十年。回顧過去3屆印度國會大選，印度指數在選舉前後3個月表現亮眼，其中又以中小型股的漲幅更加驚人。今年印度選舉預計將在4月中到5月中舉行，距今約莫3個月，現在可以說是最後的上車時間點，投資人千萬不要錯過。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，日前舉行的四邦議會選舉，市場原先預期執政黨BJP可能只能贏得一邦，但最終結果卻出乎意料地取得三邦的壓倒性勝利，這相當於預告明年4、5月的國會大選BJP所屬的NDA聯盟將獲得過半席次，總理莫迪將順利連任，而這將是印度股市2024年最大的利多。BJP黨在地方邦選舉取得的空前勝利，可以視為今年國會大選取得多數席次的前瞻指引，也反應出目前印度民眾對於現階段的經濟發展是相當滿意的，這將使印度股市的投資氣氛更趨正向，有利延續目前的多頭走勢。全球金融環境已逐漸趨向寬鬆，有利整體股市表現，印度總經、企業基本面仍強勁，後續將開始走選前行情，預期中小型股在樂觀情緒驅動下仍將表現更佳。

資料來源；晨星、2024/1/10新台幣計價

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