一名32歲少婦與丈夫，2022年11月20日晚間10時許，在嘉義一間健身房內，少婦不僅裸胸及下體，還用手深情撫摸下體，有會員直擊後向櫃台反映，業者調閱監視器發現，該對夫妻疑似拍攝不雅影片，不但在4樓跑步機、3樓走道掀開上衣露出胸部，還在3樓腹部訓練機上掀裙露下體，又仰躺機器上，張開雙腿撫摸下體。

少婦還在2023年1月28日傍晚6時許，在一家百貨地下一樓美食的手扶梯處，脫下內褲裸露下體，長達25分鐘，經安管人員發現後報警處理。

法院審理，少婦辯稱，當天在健身房內，有掀開上衣裸露胸部給丈夫碰觸，後來又掀開裙子、張開雙腿露出下體，這些都是夫妻間的情趣，健身房內的穿著本來就是比較裸露的，當天健身房內也沒什麼人，我沒有給其他人看的意思。

而後來又在百貨公司脫掉內褲，那是在一個很隱密的地方，由丈夫替我拍攝裸露的影片，並不是要給其他人看，單純就只是我跟丈夫間的情趣。

法官審酌，少婦是思慮正常的成年人，竟不顧公眾場所他人之感受，在健身房及百貨公司裸露乳房及下體、以手撫摸下體等行為，除造成他人見狀後可能感到不適或厭惡外，也敗壞社會善良風俗，所為實不足取。

法官日前依法判決，少婦 犯公然猥褻罪，共2罪，各處拘役30日。應執行拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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