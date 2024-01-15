「女戰神」馮語婷近期與鳳梨（吳泓逸）、陳沂等人隔空開戰；而馮語婷14日再度發文公開真面目，並放話「輸的絕對不會是我」；對此，鳳梨15日反擊，「你們要當網紅是你們家的事情，我沒興趣當，也沒想奉陪，你們慢慢搞」。

馮語婷14日先是在臉書曬出一張正面照，可見她穿著穿藍白拖，身上有許多卡通圖刺青，但臉部仍被遮住，文中她寫下：「這就是真面目，他們拼命抹黑想塑造我的真面目，89、社會底層、摳腳大叔、小腹婆，大屁股、短腿妹、肥宅男、夫妻檔，讓我揹負各種莫名其妙外號的真面目」。

此外，她也提到雙方彼此都知道手上有哪些東西，「誰讓我感冒，我一定讓他發燒，結局是怎樣，大家心裡有數，輸的絕對不會是我，這句先截圖留底，但輸贏我沒興趣，因為我喜歡看人下地獄」。

對此，鳳梨發文回應，表示自己該說的都說了「你們要當網紅是你們家的事情，我沒興趣當，也沒想奉陪，你們慢慢搞，該出庭的各位就按時去開庭就好」最後，鳳梨強調「不要動不動扯我是網紅，接下來的日子再扯到我一次，我們就無解了，這樣清楚嗎？」

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