北市教育局落實課綱自發、互動、共好精神，強調學生是自發主動的學習者，推動自主學習，如讓國中小學生自己決定寒暑假作業，112年度本市139所國小全數推動、61所國中試辦、辦理全市國小兒童月翻轉上下課等學習活動，並配合硬體設施改造，辦理「新世代學習教室」計畫，112年度完成17所國高中及7所國小專科教室環境再升級，為歷年最多，以學生為中心的空間設計和配置，提供學生自主探索學習的環境。

教育局將預計3年投入12億全面更新普通教室，打造以學生為學習中心的空間，營造自主探索學習的環境。圖/台北市政府提供

為落實以學生為學習中心，113年度本市國小與部分國中將持續辦理寒暑假期間讓學生自主選擇學習主題，並藉由自主學習成果發表展現學生學習成效，讓學生互相觀摩學習；此外，113年兒童月延續自主學習概念推動翻轉上下課，國小各校於4月擇1日全天或將7節課分散在各天實施上課10分鐘、下課40分鐘，以學生學習自主學習為主軸，落實由學生自主規劃，培養學生運用自由時間，成為學習的主人。

結合自主學習教育理念，113年將繼續推動打造新世代學習空間，期望持續透過改造教室空間，帶動整體教學及課程設計的革新，創造更多激勵學生學習的機會，採多模式、多中心的彈性空間配置，符應學生學習需求。未來教育局更規劃3年投入12億全面更新普通教室，預計改善5400間普通教室，提供更符合以學生為學習中心的學習空間，讓學生自主探索學習環境，邁向更為優質精緻教育。