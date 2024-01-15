今年以來，特斯拉股價持續走低，短短兩周已經下跌超過12%，市值蒸發940億美元（約新台幣2.9兆）創下2016年以來的最差表現，主要原因在於特斯拉3大負面消息接踵而來，且自動駕駛與人工智慧技術尚未出現更多突破，市場對其股價的高估值缺乏信心。

綜合外媒報導，特斯拉近期利空不斷，包括特斯拉持續降價打價格戰，美國電動車需求放緩，以及勞動力成本上升等3大不利因素，衝擊營運數據，尤其特斯拉從2023年開始激進的降價策略，毛利率從27.9%慘摔至16.3%。

投資研究機構Spear Investments首席投資長Ivana Delevska指出，「特斯拉正經歷電動車產業的週期性低迷，且市場競爭造成更大的壓力，價格戰與利潤暴跌都是這些衝突之下的結果。」

報導提到，特斯拉過去的成功與隨之而來的期望，讓投資者為特斯拉瘋狂，當市值膨脹至所有汽車製造商的總和，高檔的股價對任何負面消息都相當敏感。

Ivana Delevska表示，「特斯拉尚未兌現完全自動駕駛與人工智慧領域的承諾，但是這些承諾已經反映在估值上，對於一家市值高達7500億美元的公司，僅成為一家汽車製造商是遠遠不夠的。」