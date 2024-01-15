陳蕙蘭將常駐香港，負責領導亞太地區業務，並監督各項業務、客戶、投資團隊以及營運平台的全方位發展，為一般投資人和機構投資人提供貝萊德的主動投資、指數投資、ETF產品、另類投資和科技解決方案等多元投資方案。

陳蕙蘭在金融服務及資產管理業擁有超過三十年的豐富經驗，曾在資本市場、交易、投資及客戶業務方面擔任多個管理職位。她在貝萊德服務超過十年，曾帶領ETF和指數投資業務，管理交易、流動性和證券借貸團隊，監督永續發展及轉型解決方案團隊，以及領導貝萊德在中國的境內業務發展。

陳蕙蘭表示：「我很高興且榮幸能夠帶領貝萊德亞太區優秀的團隊，提供卓越的投資體驗，繼續成就我們的抱負。我和領導團隊將重點聚焦於掌握亞太區業務的成長動能並加速其發展，以協助客戶追求最佳投資成果。這有賴團隊對客戶的充分了解，並把客戶的需求與我們整個平台所提供嶄新、差異化的投資機會有效地串聯起來。協助客戶成功是我們的首要任務。」

陳蕙蘭曾任貝萊德亞太區副主席、大中華區主管以及亞太區交易、流動性及借貸團隊主管。她於2013年加入貝萊德，擔任iShares安碩亞太區資本市場及產品主管，而後擔任ETF及指數業務主管，直至2021年。目前，陳蕙蘭是貝萊德全球執行委員會、全球市場委員會以及亞太區執行委員會和指導委員會的成員。

貝萊德同時任命Andrew Landman和清水寬之為亞太區副主席。Landman除了領導澳洲和紐西蘭市場的團隊外，將擴大職責至負責東南亞市場和亞太區財富業務。清水先生會繼續領導貝萊德亞太區機構業務，以及日本和南韓市場，並將擴大職責至監督台灣市場。此外，原亞太區財富業務主管雷俊彥James Raby將擔任亞太區營運長。范華將出任中國負責人。