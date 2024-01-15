香港知名電影導演王家衛以獨特的光影美學拍攝手法，深受粉絲喜愛，首部電視劇《繁花》邀來大陸女星唐嫣與男神胡歌主演，近日迎來大結局，話題熱度依舊不減。近日關於《繁花》主演們的片酬清單在網路上曝光，引發熱烈討論。

男主角胡歌以2600萬人民幣（約等於1.1億台幣）的片酬穩坐劇組冠軍寶座，身為該劇的靈魂人物，胡歌飾演的角色貫穿全劇主線，戲份之重，無可取代。儘管近年來胡歌在電視劇領域的作品不多，但他轉戰電影圈後，透過參與多部口碑佳作，逐步提升了自身的影響力，並且成為了各大電影節獎項的常客。因此得到如此高額酬勞實屬合理。

女主角唐嫣則以1300萬人民幣（約等於5.8千萬台幣）的片酬出演，在劇中她精準掌握住了汪小姐這個角色的性格特點，使觀眾深深被打動，而實力派女星馬伊琍以1,100萬人民幣（約等於4.8千萬台幣）的片酬加盟，馬伊琍在劇中的女主角地位毋庸置疑，她的紮實演技賦予了角色鮮活的生命力，而為了更好地服務於劇情和角色，據悉她自願降低片酬標準。

鄭愷則是以1000萬人民幣（約等於4.3千萬台幣）的片酬位居全組第四，雖然他在劇中扮演的魏總戲份並不算多，但在有限的出場時間裡，成功塑造了一個生動有趣的角色形象。此外，《繁花》中的其他主要演員如遊本昌和辛芷蕾分別獲得800萬人民幣（約等於3.4千萬台幣）的片酬；陳龍和董勇兩位重要配角則分獲600萬（約等於2.6千萬台幣）和500萬（約等於2.1千萬台幣）。

最特別的是吳越，雖然正片中的鏡頭時間總計僅有約5分鐘左右，因為在演藝圈的資歷與經驗收穫了高達500萬人民幣（約等於2.1千萬台幣）。《繁花》劇組在支付演員片酬時，考慮到了每位演員的演技表現、市場影響力等。對此，廣大觀眾和網友也表達了自己的看法，大家既對劇組的明智決策表示讚賞，同時也對未來影視行業的薪酬制度變革抱有期待。