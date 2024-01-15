北韓昨（14）日下午試射飛彈，落入日本海海域，是今年北韓首次發射彈道飛彈。北韓官媒今天證實，試射的是一枚中程極音速飛彈，使用的是新型固體燃料，可提高攻擊能力且更難攔截，最大射程可到達美國在關島的軍事基地。

綜合路透、《紐約時報》報導，北韓「朝中社」15日證實，平壤當局14日成功試射一枚採用新型固體燃料的中程極音速飛彈。這次測試旨在測試新型多節式、高推力的固體燃料發動機，以及中程極音速機動控制彈頭的可靠性。

北韓官媒強調，這次試射「未影響任何鄰國安全，也與地區局勢無關。」據南韓聯合參謀本部表示，北韓於當地時間14日下午2時55分，從平壤一帶發射飛彈，飛行約1000公里後，落入東海（日本海）海域。日本防衛省則表示，飛彈最大飛行高度至少有50公里。

分析人士透露，這次試射顯示北韓開始一種更難攔截的新型飛彈，最遠射程可覆蓋西太平洋海域，包括美國在關島等地的軍事基地。

北韓從去年4月開始測試採用固體燃料引擎的洲際彈道飛彈，並在11月表示已取得初步成果。使用固體燃料引擎使運輸飛彈變得更容易，縮短注入燃料的過程，並拉長射程，有助提高飛彈的攻擊力。