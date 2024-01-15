跑山聖地「阿婆灣」又出事！14日中午，嘉義縣中埔鄉台3線312.7公里路段發生死亡車禍。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

跑山聖地「阿婆灣」又出事！14日中午，嘉義縣中埔鄉台3線312.7公里路段發生死亡車禍，張姓男子騎紅牌機車失控自撞路旁護欄，張男跌落5公尺邊坡，當場無呼吸心跳，行經「飛醫」車友馬上進行搶救，直到警消接手，但張男仍因傷重宣告不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

張姓男子騎紅牌機車失控自撞路旁護欄，張男跌落5公尺邊坡，護欄有明顯撞擊痕跡。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

14日中午，嘉義縣中埔鄉台3線312.7公里路段發生死亡車禍。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方15日表示，昨中午11點38分，中埔台3線312.7公里路段，張姓男子獨自騎乘1輛紅牌大型重機車沿台3線北往南上山方向行駛，過彎時突失控自撞路旁護欄，機車倒在路旁，但張男卻飛落路旁外約5公尺深邊坡，救護車人員到場時，已有車友正在進行CPR，救護人員立即接手，給予相關處置後，送往聖馬爾定醫院救治，但下午1點仍宣告不治。

事後熱心救人的鍾姓騎士在阿婆彎臉書社群對張姓男子情況表示關心，得知張男不治，鍾男似乎有點過意不去，其他網友紛紛給予安慰，感謝他的幫忙。中埔分局則呼籲，嘉義台3線山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。