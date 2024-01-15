2024總統大選國民黨再度吞敗，黨內出現總檢討、抓戰犯聲浪，桃園市長張善政昨晚在臉書聲援黨主席朱立倫和總統候選人侯友宜，15日參加小小消防員宣導活動再指出，國民黨這次選舉是空前團結，得來不易要好好珍惜，期待侯友宜回歸新北、朱立倫續領國民黨。

張善政說，這幾個月可以看到，國民黨在2024選舉是空前的團結，這個團結得來不易，應該要好好珍惜，所以接下來重點在於大家怎麼樣繼續凝聚同樣的力量，將來4年，在立法院裡面能夠有效監督民進黨執政，在地方上能夠發揮所有在地立委的力量，讓中央跟地方能夠溝通，好好的把地方建設爭取到位

張善政強調，他對於侯友宜市長回歸新北市政給予高度期待，也期待黨主席朱立倫繼續帶領國民黨。

張善政昨晚在臉書發文指出，這次大選在主要對手掌握國家機器，以及在野勢力一度整合又分頭而行的情況下，國民黨贏回政權的困難程度，比前幾次大選，只高不低。萬幸的是，在主席朱立倫以及總統候選人侯友宜的合作帶領下，國民黨在本次大選展現出前所未有的團結與凝聚力，全黨上下一心，贏回中華民國的熱情，相信大家都有目共睹。

張善政說，儘管國民黨暫時無法取得勝利，但過去兩年的正向改革不能中斷，團結的氣勢更不能消散，他相信只要在現在正確的方向上，持續彼此扶持，攜手同行，而不是分化團結，親痛仇快，同伴一定會越來越多，在下次大選獲勝的機會，才能越來越大。

張善政不諱言，選後國民黨面對的挑戰仍然很多，侯友宜市長首當其衝，必定會面臨對手惡意的政治操作，我們一定要給他最大的支持；朱立倫主席帶領的國民黨團隊，是讓民眾有信心的團隊，也成功讓本黨回到國會第一大黨的地位，接下來是在野力量如何在國會合作，對民進黨形成有效監督力量的關鍵時期，我們一定要做最強的後盾。