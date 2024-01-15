民進黨前主席施明德今凌晨因肝癌病逝，消化內科主任高偉育表示，肝癌的最大特性是容易復發，沒有藥物可控，全台每年有7000多人死於肝癌，是國人十大癌症死因第二位，指出B肝帶原、C肝病患、長期喝酒、肥胖、糖尿病、脂肪肝、自體免疫性肝炎患者都是肝癌高危險群。

根據《TVBS》報導，北醫大學附設醫院消化內科主任高偉育指出，台灣人罹患肝癌的主要原因，有5成是B肝帶原者、3成是C肝患者，其他包括長期飲酒、脂肪肝、肥胖、糖尿病、有自體免疫性肝炎的人，也是高危險族群。而這些易罹患肝癌的患者需每半年篩檢，提早發現，有機會做肝臟移植，癒後較好，且等待器官捐贈也要時間，台灣平均每年有1000名患者等待肝臟移植。

高偉育說，肝臟是沒有大神經的器官，很多患者出現吐血、黃疸、急性腹痛、體重減輕才就醫，通常已是肝癌晚期；治療方法除了肝臟移植外，還有電燒、切除治療，但肝癌最大特性是容易復發，患者須每3個月追蹤一次，一發現有癌細胞就要電燒切除，目前為止沒有藥物可減少肝癌復發機率，僅標靶藥物治療能延長存活時間。

高偉育說，預防罹患肝癌，要避免過量飲酒、濫用藥物，B肝帶原、C肝患者、有肝癌家族病史要定期篩檢，早期發現、早期治療。