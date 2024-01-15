外資對出口導向的亞洲新興市場貨幣持整體積極態度，其中包括新台幣，因為預計2024年商品出口將出現反彈。然而，由於新台幣在選舉前已大幅上漲（自12月底以來上漲5.2%，伴隨著大量的資金流入。而此次選舉結果，中國國民黨在立法院選舉中取得多數，因此也對新台幣的前景持中性觀點。保持新台幣在2024年應該表現較韓元差的觀點。

外銀指出，雖然新政府下兩岸地緣政治緊張局勢可能持續存在，但臺灣因選舉結果而帶來的不利經濟影響可能有限。首先，兩岸經濟活動由於經濟和地緣政治原因已經處於多年低水平。在目前的民進黨總統任期內，受到中美貿易戰、與疫情相關的供應鏈中斷以及最近由拜登政府推動的供應鏈韌性倡議（尤其是高階電腦微芯片），臺灣對中國大陸和香港的出口從2016年下降約5個百分點至2023年的35%。同時，臺灣對美國的出口在2023年12月首次超過對中國大陸的出口，這是自2003年以來的首次現象。與此同時，自從全球大流行期間急劇下滑後，來自中國大陸的旅遊仍然受到抑制，來自其他經濟體對臺灣的入境旅客穩步增長。