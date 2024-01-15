俄國選手柯托夫（Pavel Kotov）在澳網首輪比賽出現惡劣行為，他輸掉某一次對打之後，暴怒地把球打到後面圍牆，當時一位女球僮就在旁邊，嚇得她縮頭躲避。雖然柯托夫並不是往人的方向打，但他打得很用力，足以讓一旁的人心生畏懼。從柯托夫的動作來看，他似乎豪不在意場邊發生的事，最終他以五盤大戰獲勝。

有球迷在網路批評柯托夫，認為這種惡劣行為應該要被判定失格。日本女將加藤未唯去年在法網女雙誤擊球僮，導致她和隊友被判失格，加藤是無心之失，但以結果來說她有打到人，當然罰得比較重。同時有人認為柯托夫明顯不是朝著人打，他這種行為其實也不罕見，不必因為他是俄羅斯人就特別針對。

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在2020年美網同樣是發怒把球亂打，不巧擊中線審的頸部，那位女線審痛苦坐在地上，喬帥被罰失格。美網2022年開始廢除所有的人類線審，改由鷹眼系統代勞，人類線審的判決正確率75%，當然是遠比不上機器近乎100%的正確率。

網壇也有特別溫柔的好人，退役法國名將松加（Jo-Wilfried Tsonga）曾在比賽中發現一位女球僮身體不適，當場向主審叫暫停並親自攙扶她離開，事後女球僮還寫信向松加道謝，傳為美談。