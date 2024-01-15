總統大選上周六(13日)結束，由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，但國會三黨不過半，朝小野大底定，未來的政策制定勢必要透過政黨協商。房市專家李同榮表示，預估選後房產政策有四項重大變革，包括打房政策將大轉彎。

根據東森財經報導，李同榮表示，從歷年總統來看，蔡英文後四年任內是打房最頻繁的一屆，但也是最無效的一屆，他直言，此次執政黨民進黨雖勝選，但在年輕選票上大幅流失，顯示住宅政策失敗，預料房產政策之後會有四項重大變革，首先是打房政策會受到深度盤點與檢討，尋求改善方針。

李同榮說，其他變革還包括在年輕人居住正義上提出大力的變革、住宅政策從根本核心因素著手大翻修，以及區域資源分配大調整，重視均衡區域發展。

賴清德競選政見喊出打擊囤房、擴大青安優惠貸款至千萬，以及延續蔡英文的補貼政策，住房補貼喊出達百萬戶，上任後實施成效也備受外界關注。

另一房地產專家何世昌則看好2024年房市，他日前在臉書發文直言，「先別管誰當選總統了，現在不買房，明年就後悔」，引起網友討論。