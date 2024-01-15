彰化一名女子看到路邊一間賣服飾的招牌寫「阿堵勿」，百思不得其解，路過多次才懂看懂意思，將其PO上網吸引逾2千人討論，根據教育部辭典，正確用字為「阿堵物」，出自於《世說新語‧規箴》，是錢的代稱。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片指出，在彰化中山路上看到一間賣服飾的店家，招牌寫「阿堵勿服飾」，她表示路過很多次，才看懂意思，圖文曝光後，引發逾2千名網友關注。

根據教育部辭典顯示，正確用字為「阿堵物」，出自於南宋劉義慶的《世說新語‧規箴》，詩詞「晉王衍嫉其婦貪濁，口未曾言錢字。婦欲試之，使婢以錢繞床，王衍晨起，即令婢曰：『舉卻阿堵物。』」意指西晉大臣王衍喜好清談，每天想著如何自保，厭惡妻子的貪婪污濁，他從不談錢，妻子想探看看，就叫婢女把王衍的床周圍放滿錢，讓他不能走路，結果王衍早上起床，看到一堆錢阻擋走路，呼喊婢女要求把錢拿開，因此「阿堵物」指的就是錢。

許多人知道「阿堵物」背後意思後，紛紛感嘆文言文很難懂，「就說文言文很難懂吧」、「文言文真的不好懂」、「在地人表示，第一次看到以為是檳榔攤」、「看招牌上中文課啊，長知識了。」