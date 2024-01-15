備受矚目的台中賴姓5億高中生命案，夏姓父子被控謀財害命獲不起訴，賴母不服聲請再議，台中高分檢審查卷證、勘驗攝影光碟後，認為還有疑點待調查釐清，發回台中地檢署續行偵查；至於夏男與賴生「假結婚」部分，檢方以偽造文書起訴，夏男去年8月開庭，強調有結婚真意，時隔5個月後，台中地院15日上午再開庭，繼續審案。

擁有5億身家的18歲賴姓高中生，去年5月4日與26歲夏姓代書助理登記同婚後，不到2小時離奇墜樓身亡，因案情離奇、疑點重重，引發全國矚目。

台中地檢署去年6月21日偵結，認定死者從10樓墜樓，撞擊大樓凸出屋簷，墜落樹叢後掉到地面，殺人部分證據不足，予以不起訴，但夏男並無結婚真意是「假結婚」，依偽造文書罪起訴。

去年8月7日，台中地院首度針對偽造文書案開庭，夏男當庭喊冤，不認罪，強調並非假結婚，並稱2人有結婚真意，早在去年3月就想結婚，他因賴男訴苦，想幫賴脫離家庭而登記結婚，還說賴曾向他提到「阿公走了，我也不想活了！」

夏男庭訊時還說，賴墜樓前在看電視，看不出異樣，沒想到最後竟以此激烈方式結束生命，他也很意外。台中地院在時隔5個月後，今天再度開庭審理。