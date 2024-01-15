近期，大陸社交平台上風靡的美食正悄悄地在台灣夜市中掀起一另波熱潮，其中包括了酸菜魚、螺螄粉、煎餅果子、冰粉等美味佳餚，宛如過去台灣的珍珠奶茶、雞排小吃在世界各地風行一般，美食交流的影響力實在不可小覷。

2023年年底，來自南京的地道美食梅花糕在台北士林夜市引起轟動，想品嚐最新出爐的梅花糕至少需要排隊一小時以上。這位創業者連先生特地赴南京學習制作正宗的梅花糕，並成功地將這一美味引入台灣。初次在士林夜市亮相，立即受到廣大食客的熱愛，更在社交平台如IG、抖音、小紅書等受到網友的熱烈追捧，媒體也紛紛報導。

相傳，梅花糕起源於蘇州，但發揚於南京。南京有四家梅花糕深受食客們的喜愛，被網友暱稱為梅花糕「四大家族」，包括「孫左陸朱」—孫氏梅花糕、左師傅梅花糕、陸氏梅花糕和朱氏梅花糕。

梅花糕滿滿餡料，內餡Q彈外層酥脆深受饕客喜愛。（圖／現代快報）

梅花糕的制作過程可不簡單，光是模具就重達二十多公斤！師傅需要先將調制好的粉漿倒入模具內，並翻轉模具直至每一面都均勻裹滿粉漿。接著逐一填入事先製作好的內餡，口味有最經典的豆沙餡，以及水果餡、紫薯餡、芝麻餡、芝士餡等創新口味。最後，再澆上一層粉漿，鋪上小湯圓、紅棗、瓜子仁、紅綠絲、白砂糖，半蒸半煎的烹飪方式既保留了Q彈的口感，又能有酥脆可口外皮。

梅花糕不僅美味可口，握在手里還能當作暖暖包使用，然而，食用時務必小心，剛出爐的梅花糕溫度較高，以免燙傷。多元美食的引進，不僅讓台灣的夜市增添了新亮點，也促進了文化間的交流，期望未來能品嚐到更多新滋味！