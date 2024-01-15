投資高息ETF成為全民運動，00939追蹤之臺灣高息動能指數，指數調整頻率配合台股除權息周期，於除息旺季前的5月即精準卡位優質高股息標的，且成分股不受產業限制，各產業高息標的都不漏接。而除權息淡季的9月、隔年1月，再以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股，有助績效層層疊加，提高成分股配置效率，讓指數坐擁「高總報酬、高股息、高CP值」三高特色。

據歷史數據回測（2007/5/31~2023/11/30），臺灣高息動能指數總報酬率高達708%，同期間台灣加權指數303%。同時，近五年平均股利率達到9.85%，報酬率與股利率皆遠優於市場傳統高息ETF，帶領投資人搶占「雙盈」。

統一投信深耕台股市場逾30年，擅長主動投資以積極創造超額報酬，過去操作實績也廣受投資人肯定。此次與臺指公司合作，將統一投信逾30年的台股投資經驗指數化，納入高股息因子與動能指標，提供投資人高效存股新選擇。00939募集期間，一張只要一萬五千元，就能持有「擁股息、追動能」的新形態月配息ETF，在除息旺季前以小資金精準布局大財富。