民眾黨主席柯文哲雖在2024總統大選敗選，但掌握立委8席，在國會三黨不過半之下，成為關鍵少數。國民黨副主席連勝文認為，國民黨與民眾黨先確定彼此合作方向，包括在監督制衡法案與弊案調查，也應修改總統選舉罷免法，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，另推動不在籍投票，這些達成共識後，未來立院正副院長選舉便能水到渠成。

連勝文表示，有些重要的議題，大家可以討論合作，像是重要法案，包括房地法案、監督制衡法案與弊案追查等，這些大家可以討論，先確定方向後再來談合作，這是重要事情，而國民黨也有想要通過的法案，畢竟監督制衡方面， 雙方有很多共同目標，可以從這方面開始做。

連勝文指出，他個人想法，像是在總統相關法案中，是否可以改成採絕對多數制、兩次投票，因現在是只要4成就可以贏了，讓6成民意反對仍照樣當選總統，照樣耍威風。

連勝文提到，因此是否在未來法案中，國民黨或民眾黨可以修改總統選舉罷免法等相關法案，提出未來總統採絕對多數才能當選的制度，而非相對多數，且應推動不在籍投票，這些事情確定合作方向達成共識，有共同目標後，雙方合作在立法院正副院長選舉便能水道渠成。