民進黨前主席施明德去年底因肝癌復發住院治療，於今（15）日凌晨病逝，享壽83歲。肝臟是人體最大的解毒器官，然而許多人都有肝臟異常的問題，營養師程涵宇指出，想照顧肝臟可從飲食著手，其中有4種食物能降低罹患肝癌風險，包含蔬菜、生大蒜、咖啡及綠茶，值得納入日常飲食清單中。

根據衛福部資料顯示，肝癌為國人主要癌症死因第2位，其早期症狀不明顯，出現徵兆時，往往已經是中、晚期。程涵宇在粉專「程涵宇營養師」發文表示，肝臟可將藥物、致癌物、食品添加物、環境汙染物等，原來不屬於身體組成成分的外來物質，轉化為無毒。想照顧肝臟健康，飲食很關鍵，她並分享以下護肝食物清單，可降低肝癌風險、調整肝指數（GOT、GPT）、抗發炎、抗脂肪肝：

1、降低肝癌風險

●蔬菜：每天多吃100克蔬菜，肝癌風險降8％。

●生大蒜：大蒜富含植化素，具抗氧化和抗發炎功效。男性每周食用生大蒜超過7次，罹患脂肪肝風險最高可降低29％，且生大蒜的攝入量與降低罹患肝癌的風險有關。

●咖啡：具抗菌、益生元、抗炎、抗氧化、抗血脂、抗肥胖、抗糖尿病和心血管保護特性。幾項研究表明，攝入咖啡可降低肝病，包括纖維化、肝硬化和癌症等發病率。

●綠茶：含抗氧化物質，可能對肝癌具有預防作用。

2、護肝抗發炎

●人參：具抗氧化特性，可減少病毒、毒素和酒精造成的損害。

●薑黃：降低脂肪肝和肝臟發炎。

●巧克力：可可助脂肪肝患者增加抗氧化活性。

3、調整肝指數

●豆類：像是黃豆、鷹嘴豆，含複合式的碳水化合物、蛋白質、膳食纖維和礦物質，多吃豆類搭配低熱量飲食能幫助降低GOT，可以每天喝1杯無糖豆漿。

●生薑：降GOT、GPT、降血糖、抗氧化。

●益生元：改善GOT、GPT及胰島素阻抗。益生元纖維是一組不易消化的碳水化合物，存在於大蒜、蘆筍、韭菜、菊苣根和洋蔥中。

4、抗脂肪肝

●特級初榨橄欖油（EVOO）：減少脂肪肝、肝細胞腫脹、纖維化和防止脂肪過氧化。

●魚類（omega-3）：建議omega-3、omega-6比例應小於1比4，12周可改善脂肪肝。

除了上述食物外，程涵宇說，想要養護肝臟，有5類食物應該應避免，包含含糖飲料、飽和脂肪、加工肉、反式脂肪、酒精。其中飽和脂肪，如肥肉、奶油、紅肉等，會影響肝臟健康；反式脂肪則像是餅乾、脂肪抹醬等，與脂肪肝、肝壞死性發炎有關。

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