共軍海空活動圖。（圖 / 國防部提供）

國防部今（15）日公布共軍在台海海空域活動，一架BZK-005大型無人機，一枚空飄氣球，分別從西南與北部空域進入我防空識別區。

國防部公布，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲了共機6架次、共艦4艘次，在台海周遭進行活動，另外，昨下午1時47分在基隆西南方159浬，偵獲中共空飄氣球1枚，在飛越海峽中線後向東飄行，高度約3萬3000呎，並於4時38分消失。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。