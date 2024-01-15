國防部今（15）日公布共軍在台海海空域活動，一架BZK-005大型無人機，一枚空飄氣球，分別從西南與北部空域進入我防空識別區。
國防部公布，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲了共機6架次、共艦4艘次，在台海周遭進行活動，另外，昨下午1時47分在基隆西南方159浬，偵獲中共空飄氣球1枚，在飛越海峽中線後向東飄行，高度約3萬3000呎，並於4時38分消失。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部今（15）日公布共軍在台海海空域活動，一架BZK-005大型無人機，一枚空飄氣球，分別從西南與北部空域進入我防空識別區。
國防部公布，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲了共機6架次、共艦4艘次，在台海周遭進行活動，另外，昨下午1時47分在基隆西南方159浬，偵獲中共空飄氣球1枚，在飛越海峽中線後向東飄行，高度約3萬3000呎，並於4時38分消失。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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