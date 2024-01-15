新竹一名人夫去年4月間與女同事相約吃早餐，拍照留念後上傳Instagram，引起許姓妻子及其胞姊不滿，2人相繼透過臉書、郵件公開痛罵女方，包含「現在的小三都沒有恥度嗎」、「就像擁有禿子還妄想人家頭上的髮」等。女同事自認無辜受牽連，甚至因此影響升遷，憤而向許姓姊妹提告。法官依散布文字誹謗罪，各處罰金2萬元，得易服勞役。

據判決書指出，許女的丈夫（現已離婚），去年4月5日與女同事A女共進早餐，拍下數張照片留念，並在Instagram上分享合照，寫下「早餐約會」、「妳的穿著洋溢著春天的氣息」、「我也被粉紅泡泡包圍了」等文字。

許女的姊姊看到貼文後心生不滿，一氣之下將2人照片加以大便及狐狸之貼圖，並公開張貼在臉書，痛罵「現在的小三都沒有恥度膩？你敢放閃我幫你高調」、「恁祖媽寫訴狀陪你老婆上法院」等文字。

許女得知後，於同年6月1日前某日，跑到A女工作地點，將封面書寫A女姓名，並張貼「有人就是適合撿人家不要的」、「人都是貪心的！捲髮羨慕人家直髮！就像擁有禿子還妄想人家頭上的髮」、「當狗真的不可愛」等文字之郵件，交給A女同事，以此方式公然侮辱A女，並同時指摘其介入他人婚姻。

A女自認無辜受牽連，甚至因此影響工作升遷，憤而向許姓姊妹提告，並請法院從重量刑。

法官審酌2人本應秉持理性處事，竟未能克制情緒，在臉書、郵件上留下貶損A女人格及社會評價之文字，所為誠屬不該，殊值非難；考量2人終能坦承犯行，依散布文字誹謗罪，各處罰金2萬元，得易服勞役。