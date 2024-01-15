北市7旬姜姓老翁8年多前酒後無照騎車，遭裁罰9萬元，移送法務部行政執行署台北分署執行。台北分署多年來追查姜名下財產並無所獲，展開「螞蟻搬磚」方式多次不定期執行姜翁存款後，終於追回這起陳年老案的9萬元罰款。

北市萬華7旬姜翁因2015年10月深夜，酒後無照騎車遭員警攔檢而拒絕酒測，被台北市交通事件裁決所裁罰新台幣9萬元，卻遲未繳納罰鍰，被移送行政執行署台北分署執行，台北分署多番調查，查無姜名下可供執行財產。

台北分署因配合執行署「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，主動至姜翁戶籍址現場執行，未遇獲姜翁，留下執行通知後，姜仍置之不理。但執行人員毫不氣餒，依舊鍥而不捨追查到底，並採行不定期多次執行姜翁存款債權方式，終於近日成功足額扣押姜存款。

姜獲悉存款被台北分署扣押後，氣急敗壞打電話質問執行人員，說「都過那麼久了，違規的那輛車都沒在開了，為何還要扣存款…。」。

經執行人員耐心提示姜翁違反道路交通管理事件裁決書詳細違規時間、違規事實等內容後，總算讓姜回憶起本件酒駕罰鍰，最終姜無奈認栽稱「算了，算了，那你們快點收取存款…。」。歷時8年餘，本件陳年酒駕案件，終告全額清償。

台北分署表示，春節將至，民眾尾牙聚會，酒後駕車機率高，為防止酒駕肇事一再發生，並落實「酒駕零容忍」政策，台北分署配合法務部行政執行署「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，藉由強力的執行作為，充分展現該分署遏止酒駕決心。

台北分署呼籲，尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，該分署將針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人採取強力執行措施，以全力遏止酒駕歪風。

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