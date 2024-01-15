今天東北季風增強，易有短延時強降雨，氣象署發布新北、台北、基隆、宜蘭4縣市大雨特報，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，下午起宜蘭地區也將有局部大雨發生的機會，影響時間從早持續到晚上。

4縣市一早發布大雨特報。(翻攝自氣象署)

氣象署指出，今天（15日）東北季風增強，迎風面桃園以北、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區有局部降雨，宜蘭地區雨量最多，有大雨發生機率，大台北山區及花蓮地區也有較大雨勢。

氣溫方面，氣象署表示，今天這波東北季風對氣溫影響不大，只有北台灣及花蓮白天高溫略降2、3度，約20、21度，其他地區高溫維持24至26度，感受較為舒適，清晨天氣仍稍涼，西半部及宜蘭低溫12到15度，花東約16、17度，竹苗近山區有10度左右或以下氣溫發生，西半部日夜溫差大，須留意溫度的變化適時增減衣物。

氣象署提醒，周六（20日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，影響持續到下周三（24日），各地天氣偏冷，氣溫持續下滑，北部及東半部地區易有降雨，且後期冷空氣較強，最低溫約落在下周一、二（22、23日），氣象署將持續觀察。