2024年台灣總統大選落幕，美國高階代表團在選後一天隨即抵台，釋放出何種訊息？淡江大學榮譽教授趙春山認為，台灣選民已做出選擇，或讓對岸民眾認為「硬碰硬」，假使兩岸分歧質變擴大成民意的對撞，將對國際地緣政治造成衝擊，所以美國在第一時間進行風險管控「降溫」。

美國高階代表團旋風抵台，趙春山15日上午在電台節目上指出有兩個意義。一是向大陸釋出訊息，顯示美國支持民主國家領導人，別輕舉妄動；二是向新當選的賴清德陣營及民進黨表示「別興奮過度」，不要做出太過刺激對岸的反應，畢竟其在選舉過程中不斷操弄「中國介選」。

「台灣選民已做出選擇」，趙春山直言，選舉結果會讓對岸民眾認為「硬碰硬」，若兩岸分歧從官方民共之間的鬥爭，不斷質變擴大成民意的對撞，如此會對大陸國家主席習近平造成很大的壓力，同時對國際地緣政治造成衝擊，非常危險，故美國第一時間進行風險管控「降溫」。

陸方解讀賴清德並未獲台灣大部分民意支持，趙春山指，各種民調均顯示，「三腳督」（三組候選人競選）的結構性因素一定會讓賴當選，確實不須過度解讀成台灣民眾普遍支持民進黨或賴清德的台獨傾向。民進黨的獲勝，在於對手的衰弱，而其在國會亦未過半，也要檢討。

趙春山表示，選舉成敗是多種因素的綜合，不要看單一因素，譬如「抗中保台」或馬前總統的「信習論」是否在大選中發揮一錘定音的效果，需要考慮。我們特別要讓對岸了解，不是所有台灣民眾都主張台獨；對岸也要檢討，長期對台「讓利」為何沒有爭取到台灣民眾的向心力和對統一的支持。

至於美國總統拜登在台灣大選後直言「不支持台獨」，趙春山分析，11月將舉行美國總統大選，屆時必定充滿反中氣氛，美方也不希望中國或兩岸問題造成選舉麻煩，更對舊金山「拜習會」上中美兩國達成的管控分歧共識造成困擾，故美國在選前就對台灣大選非常關心，只是選後更關心賴當選後造成的衝擊。

而選前就指「賴清德一當選，兩岸就走不通」的趙春山認為，民共之間沒有對話基礎，但國民黨在選舉期間的操作，國共選後是否還能夠恢復互信，「我現在也懷疑」，至少其大陸學界朋友感到國民黨相關言論已非過去可比擬。他感嘆，「未來兩岸若想改善關係、和解，現在有誰能扮演這樣的角色？」