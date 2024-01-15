電動車商機已成兵家必爭之地，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，2024年最慘烈的市場，電動車市場可能名列其中，這當中，比亞迪輾壓特斯拉可能是大戲。

謝金河表示，2023年比亞迪異軍突起，挾著大陸大市場優勢，在第四季締造52萬6409輛純電動汽車的銷量，超越特斯拉的48萬4507輛，如果再把電動卡車、巴士、油電混合車加在一起，總量達91萬8807輛，比亞迪更完勝特斯拉。

「2023年，比亞迪銷售的新能源車302.4萬輛，較22年成長62.3%，特斯拉全年181萬輛，已遠遠被拋離在後。」謝金河提到，比亞迪不斷攻城掠地，讓大陸的新能源車殺向全世界，過去幾年，大陸超越了美國、南韓、德國，23年可能再超越日本，成為全球最大的乘用車出口國。

謝金河認為，在這個態勢下，今年美國科技七雄中的特斯拉可能慘遭重創，目前比亞迪市值只有特斯拉的十分之一，23年比亞廸本益比18倍、特斯拉81倍，24年股價勢必有一番大調整，預期特斯拉執行長馬斯克可能遭到大陸造車產業挾殺，成為美國科技七雄第一家中箭落馬的企業，更何況，比亞廸掌握磷酸鋰鐵電池的原料及生產優勢，使公司的財務績效遠勝同業。

謝金河說，現在大陸業者都加入造車行列，華為、小米都進來了，價格殺戮必成常態，就像是面板、太陽能電池、LED，到石化、鋼鐵、水泥等，大陸產能大開，殺遍四方的產業，最後都在殺戮中殺到見骨。

謝金河提到，大陸的新能源車有上百家業者投入，現在只有比亞迪、理想出現獲利，大陸「小鵬汽車」董事長何小鵬示警，年產能要過1000萬輛才能打平賺錢。

謝金河總結，電動車產業出現大殺戮，大家拚命拉大產能，今年電動汽車可能是一個殺戮戰場。