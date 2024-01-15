台中市警局第一分局民權派出所員警李泰霖，日前晚間10時許，接獲一名韓國籍男子報案，他用英語表示：「請你幫幫我，我弄丟了我的相機！」員警李泰霖細心地調閱監視器，定透過男子手機存取的沿路影像，查詢到男子搭乘的計程車車號。在李泰霖的積極聯絡下，成功與司機取得聯繫，順利將男子的相機平安送到派出所。

據了解，男子表示與朋友一同來台灣旅遊，從台中火車站攔了一輛計程車後，要到西區民生北路用餐，下車後步行一小段路時，卻發現用來記錄旅遊點滴的相機不見了，應該是遺留在計程車上，當下太過倉促也未將車牌號碼記下，在異鄉遺失了重要的東西卻不知如何是好，情急之下之好衝到鄰近派出所請求協助。

員警李泰霖聞訊後立即調閱相關監視器，並透過男子手機內存有搭車時沿途攝錄車外的街景作為參考，得知車輛行經的時間及相對位置，再與監視器畫面交叉比對，成功查詢到男子所搭乘計程車車號。

員警李泰霖馬上聯繫司機，請他協助將相機送至民權派出所，順利幫助男子找回相機，男子看到相機失而復得，不斷向員警表示：「Thank you very much！」

第一警分局表示，員警李泰霖為民服務，大大提升了台灣警察在國際上的優良形象。警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務亦是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質之形象，員警的熱心成就了臺灣最棒的風景，也打造了友善環境。