獲得2023年日本MiSUMi機器人特別賞的台科大機械工程系碩三學生蔡昇恩，從參與大小比賽、創業開公司到致力推動機器人教育及健全制度環境，甚至打造台灣自己的人型機器人賽事「STR賽創爾人型機器人競技」，讓台灣也擁有自己的國際化機器人比賽。

蔡昇恩在2023年得到日本MiSUMi特別賞及殿軍，他強烈希望常態性國際賽事能在台灣舉辦，可帶動機器人教育與鼓勵民眾參與，也可解決以往出國參賽需自費，籌措不易的窘境。

蔡昇恩表示，人型機器人教育其實著重過程，不像寫程式般只有單一答案。他傾向讓學生擁有技能，並具備想像力空間，而人型機器人的限制比車型機器人少，有更大空間彈性施展創意。

具體來說，他的機器人教育流程是從組裝教具、接電線、驗證程式正確性，並鼓勵學員參與比賽，從中得到啟發，開始學習程式、改裝機器人、CAD建模、3D列印製造等實務操作。

至於學生時常碰到每3年就要面臨大考的問題，他態度是調整投入時間比例，並認為就實務上，顧及學業同時，若能讓孩子做好時間分配，多的時間持續投入在人型機器人競技當中，也能將賽事獲獎成績作為學科之外的加分項。

蔡昇恩組隊的致勝模式是由能力強的隊長來帶領相對較弱的隊員，可接續經驗，而非只是贏過對手。他發現，這樣傳承並培養種子師資方式，優於其他國家。談到台灣與他國的差異，他回憶，對韓國交流會上破冰橋段，印象十分深刻，竟有團隊成員才藝表演的環節，讓大家熟悉後再個別深聊，各國隊伍間並不是只有賽場上廝殺，彼此溝通瞭解及見賢思齊下，就會自我提升。

蔡昇恩規畫今年在台灣首次舉辦國際「STR賽創爾人型機器人競技」賽事，目前仍有資金壓力，但是會努力克服，希望能順利舉行，並藉此機會奠下常態性在台灣舉辦賽事的基礎，也建立選手考試及國際排名制度，逐步邁向國際化，讓台灣也成為世界競技舞臺之一。