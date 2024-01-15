雲品表示，「紅葉谷綠能溫泉園區」以在地業者合作、共好共榮為營運目標之一，以期初的延平鄉「比砂麓」、「宜興園」與「One Taitung玩台東」3家合法民宿作為種子業者，除了互相導流客源外，並共同包裝旅宿遊程，讓旅客造訪台東時可深入體驗在地文化與生活。

經過1年的園區營運與地方尋訪後，雲品今年1月擴大串聯旅宿服務範圍，與鹿野鄉的20家合法民宿業者合作專屬88折起的泡湯優惠，期待能與獨立在地業者們共同推廣台東旅遊、體驗部落風情。

雲品表示，「紅葉Collection」旗下23家民宿均有獨特風格或文化特色，每房每晚最低2200元起，凡入住合作民宿的旅客，即日起至6月底前往「紅葉谷綠能溫泉園區」用餐消費，除了農曆春節初一至初五外，皆可享免費入園泡湯。

另外，凡入住位在延平鄉、鹿野鄉合作民宿的住房旅客，皆可憑入住證明享有紅葉谷專屬優惠，分別為餐泉套票85折起、水泉券購票9折、尋星廚房用餐9折等優惠，一系列措施將為遊客帶來更多的實惠與豐富的當地體驗。

此外，每年1～2月為布農族傳統的「封鋤祭」，將撥種使用過的農具祭拜後收藏，並以酒菜美食慰勞辛勤耕種的族人。對此，紅葉谷園區將於春節初一至初五間，推出布農族傳統祭儀「聲聲布息」表演，以結合當地文化傳統來帶動台東旅遊市場。