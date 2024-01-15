中國拒絕加入以美國為首在紅海護航的「繁榮衛士行動」（ Operation Prosperity Guardian）。中國海軍雖然在該海域進行反海盜的巡邏任務，但並未參與護航的聯軍行動。

上周五中國外交部發言人毛寧表示中國高度關切紅海的局勢升級，「我們希望各方能背負起建設性和負責任的角色，以維護安全，並避免任何針對民用船舶的襲擊，這不利於國際貿易」，但她對於該國是否採取任何行動仍然不作表態。

彭博社報導，不是因為這對該全球第二大經濟體沒有太大的利害關係，中國約一半的原油從中東進口，對歐盟的出口貿易也超過對美國的。根據Bloomberg Intelligence，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上周升創下2022年9月來新高，反映出船舶繞道非洲好望角可能需要增加的成本。

但對中國領導人習近平來說，這個成本還沒有高到超過介入的風險，也沒有高到大於隔岸觀火的好處。他可以袖手旁觀，讓美國及其盟友去打擊胡塞武裝組織、加劇中東部分地區的反美情緒，同時將自己塑造成「中立的仲裁者」，並讓其大部分的部隊做好在台灣或南海作戰的準備。

Bloomberg Economics首席地緣經濟分析師Jennifer Welch在談到中國領導層時表示，在紅海局勢上，他們認為採取較強硬的立場不會有太多好處。這與他們處理俄羅斯-烏克蘭戰爭的做法類似，他們呼籲和平，但也拒絕譴責或背離俄羅斯，同時也沒有為促進和平做出任何實質貢獻。

美國和英國首度直搗葉門突襲屢屢攻擊紅海航道的胡塞組織據點，胡塞揚言一定發動報復行動，受此影響，上周五亞洲航運股走高。紅海緊張局勢升溫，Hafnia、Torm與Stena Bulk三大油輪公司跟進全球其他船商，宣布暫停行經該航線。

該葉門叛軍自去年底開始襲擊紅海商船，稱此舉是為了支持與以色列陷入激戰的哈瑪斯。

過去一年來，習近平積極強化與中東的關係，以贏得全球政治家的聲譽。知情人士透露，最近幾周越來越多中東國家敦促中國利用其地區影響力防止這場戰爭廣大，但其實在說服胡塞武裝組織或日益重要的石油供應國伊朗方面，中國恐怕是力有未逮。

荷蘭Groningen大學研究中國和中東問題的副教授William Figueroa表示，中國在波斯灣地區的力量投射（power projection capability）能力非常弱，且當然也不願意捲入更大的衝突。加重譴責可能激怒他們在德黑蘭的盟友，而且不會取得任何成果。

北京有些人也認為胡塞在紅海發動攻擊對中國有利。中國人民解放軍國防大學一名教授去年12月曾在社群媒體上表示，「從某方面來說，胡塞無意間幫了中國一個大忙」。紅海運輸中斷將促使更多貿易商使用鐵道網路，進而支持習近平在新興經濟體力推的「一帶一路」倡議，而「這些新興經濟體的擴張正是我們切斷美國霸權、削弱美國海上力量，以及促進全球多極化（Multipolarity）的國際戰略」。

上海華東師範大學國際關係學教授Josef Gregory Mahoney表示，習近平派遣軍隊打擊胡塞可能遭到強烈反對，在中東地區以及對中國軍事擴張感到擔憂的西方鷹派陣營都會出現反彈聲浪。而在國內，此舉也可能引發批評，尤其是民族主義者。