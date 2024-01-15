大陸外交部長王毅14日訪問阿拉伯聯盟（Arab League）期間，與阿盟秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）舉行會談，雙方就以哈衝突深入交換意見，並呼籲立即全面停火、盡快建立人道主義協調機制，

據新華社，大陸外交部和阿拉伯聯盟秘書處發表關於巴哈衝突的聯合聲明，雙方達成以下共識：

一、應立即全面停火，全面、有效落實聯合國安理會和聯合國大會就迦薩局勢和以哈衝突通過的有關決議，切實保護平民，停止一切針對平民的暴力和違反國際法以及國際人道法的行為，反對強行遷移巴勒斯坦平民，呼籲盡快釋放所有被扣押人員，盡快建立人道主義協調機制，通過可持續、快速、安全、無障礙的機制向迦薩地帶提供人道主義准入。

二、國際社會應積極行動起來，推動局勢盡快降溫並實現停火。有影響力的國家尤其要為此發揮客觀公正的建設性作用。聯合國安理會應該傾聽阿拉伯、伊斯蘭國家以及其它反對以色列繼續對迦薩平民發動戰爭國家的呼聲，切實承擔維護國際安全與和平的責任，為此採取有約束力的措施。

三、任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排，都應遵循「巴人治巴」原則。應致力於實現巴勒斯坦內部和解，強調中阿雙方支持舉行巴各派均參加的包容性民族對話，以實現上述目標。致力於鞏固巴民族權力機構，支持其在下階段發揮作用。

四、強調「兩國方案」始終是今後任何關係到迦薩地帶和約旦河西岸（包括東耶路撒冷在內的）巴勒斯坦人民命運安排的基礎，以彰顯巴人民的命運自決權和獨立建國權。

五、強調應作出切實有效努力，實現巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決。支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持根據聯合國有關決議、「土地換和平」原則和「阿拉伯和平倡議」，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

六、雙方對近期紅海局勢升溫深表關切，強調應尊重葉門國家主權和領土完整，同時確保紅海國際商業航線安全。應抵禦威脅航運通道安全的風險，這是關乎國際和平與安全的優先事項。呼籲各方推動局勢降溫，特別是盡快平息迦薩戰火，防止外溢影響進一步擴大，切實維護地區和平與穩定。

七、呼籲盡快召開廣泛參與的國際和平會議，體現國際權威，推動制定具有約束力的路線圖，根據具體時間表落實「兩國方案」，並在此基礎上推動重啟巴以和談，實現巴以兩國和平共處，為本地區全體人民帶來安全與和平。

八、中方讚賞阿方為推動地區局勢降溫、避免迦薩地帶發生全面人道危機發揮的重要作用，阿方高度讚賞中方為平息迦薩沖突、實現停火、支持巴勒斯坦人民正義事業所做大量努力，讚賞《中國關於解決巴以衝突的立場文件》。雙方願繼續加強溝通協調，為實現迦薩停火、結束逾兩百萬巴勒斯坦人民所遭受的嚴重人道危機作出不懈努力，並致力於結束佔領，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。