民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

2006年倒扁紅衫軍運動總指揮、民進黨前主席施明德15日辭世，前總統陳水扁為此表達悼念之意，他強調，「先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧！」

「噩耗傳來，曷勝悲悼！」陳水扁表示，1月15日是前總統李登輝的冥誕，施明德也是同日生；巧合的是，就在生日這一天，施因病辭世，享壽83歲，

陳水扁說，施明德是美麗島事件的總指揮，他曾在軍事法庭見證對方視死如歸的雄辯滔滔；施也是百萬紅衫軍的總指揮，倒扁活動一年後的雙十慶典，他看到施孤零零一人觀賞國防展示表演，陪同的是國安局長許惠祐。

陳水扁指出，施明德是他擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治；他成為台北市第一位直轄市長，當時的主席施明德功不可沒；2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在林義雄的邀請下，特地南下高雄站台，雖然沒說票投阿扁。

陳水扁強調，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真；另外，施一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，而阿扁也曾在6年前的《總統直選與民主台灣》研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺，「深信假以時日，施主席的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。」