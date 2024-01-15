2020年夏如芝跟同為演員的張捷結婚後，育有3歲寶貝女兒「小芝麻」，經常在社群分享家庭生活。但昨14日張捷卻在社群分享女兒「小芝麻」坐地哭鬧發脾氣照片，讓他直呼「孩子的教育不能等」，而他的作法也被網友讚爆。

張捷在社群分享小芝麻坐地哭鬧的照片說：「一早開心的出門玩，沒想到才剛到目的地，小孩就開始發脾氣，就因為不想上外面的馬桶！雖然我們也想在逛一會兒，但我們還是決定直接回家。」

他更是認為「小朋友的教育不能等，以後還是有機會來，希望這次的經歷，芝麻會謹記在心」。也提到老婆夏如芝的想法和他一致，最後直呼「哭哭的芝麻，是不是很可怕啊！」

小芝麻在外哭鬧。（圖/張捷IG）

而夏如芝也在尪張捷貼文下留言，對於小芝麻「每次每次都是好說歹說，甚至就覺得不要再給她壓力了，這也是為什麼我們也有便攜式小馬桶的原因。」且需要讓她知道「不是什麼事情或隨時都可以完全照她的心意。不是不順心意發發脾氣，爸爸媽媽就會妥協的。我們讓她自己做決定。結果芝麻自己說『好，回家上』。那我們就照她的，回家！但她就會發現，我們是真的回家了，不能在外面玩了。」張捷與夏如芝的作法也獲網友大讚。