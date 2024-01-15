據法國廣播電台報導，1月14日，埃及和中方外交部長在開羅共同呼籲在加沙戰爭爆發一百天之際實現停火。他們還呼籲建立一個「巴勒斯坦國」，該國「在1967年邊界內具有獨立和主權，以東耶路撒冷為首都」。

埃及和中方在聯合聲明中還呼籲建立「國際和平峰會，以找到公正、完整和持久的解決方案」來解決巴勒斯坦問題。中方外長王毅和埃及外長蘇克里在聯合聲明中也呼籲「結束暴力和戰鬥」。

兩國呼籲「召開國際和平峰會，以便為巴勒斯坦問題找到公正、徹底和持久的解決方案，結束以色列佔領並建立一個具有領土連續性的獨立巴勒斯坦國」。報導稱，事實上，巴勒斯坦人生活在兩個對立且平行的政府之下。

主席馬哈茂德．阿巴斯領導的巴勒斯坦權力機構擁有西岸部分地區，自1967年以來一直被以色列佔領，而自去年10月7日襲擊以色列領土以來與以色列交戰的哈馬斯則控制著迦薩地帶。 中方與以色列保持著良好關係，但幾十年來一直支持巴勒斯坦事業，並認為巴勒斯坦是一個國家。北京傳統上主張兩國解決方案。

戰爭爆發第100天，哈馬斯衛生部記錄稱，迦薩地帶有2萬3968名巴勒斯坦人在以色列軍隊的轟炸中喪生，其中大部分是婦女和未成年人，還有6萬0582人受傷。根據法新社根據以色列死亡人數統計，去年10月7日的襲擊造成約1140人死亡，其中大部分是平民。