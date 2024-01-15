嘉大校長林翰謙對吳泓陞（右）勇敢逐夢的精神予以肯定。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

吳泓陞（右二）跨學系組隊，以「I have a dream 學習障礙也可以做科展」榮獲台積電文教基金會第八屆「台積電青年築夢計畫」補助。（台積電文教基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學生物機電工程學系大三生吳泓陞，本身有學習障礙，國三時連26個英文字母都不會，高一時也不懂分數乘法，國中接觸科展後，努力朝當科學家夢想前進，曾獲總統教育獎，近日他以自身學習歷程提案關懷學習障礙學生獲「台積電青年築夢計畫」及「國泰卓越獎助計畫」，今年將展開精彩的築夢之旅，也期待藉計畫消除大眾對於學習障礙學生的刻板印象。

本身有學習障礙，吳泓陞求學道路並不順遂，回想國一開始接觸科展時並不被看好，認為他憑什麼條件可以加入資優生才能參加的科展，父母也認為他應該放棄學業，學習得以謀生的一技之長，但吳泓陞的夢想是成為一名科學家，在逆境中依然堅毅不撓，勇於突破學習障礙，尤其科展獲佳作後，更堅定他邁向科學這個夢想，並以特殊選才考取嘉大生物機電工程學系。

吳泓陞化阻力為助力，與3位熱心公益、跨學系的嘉大一般生，植物醫學系大四生紀嘉齊、生物機電工程學系大三生廖育晟及獸醫學系大一生杜政穎組成團隊，從吳泓陞自身學習經歷為發想，提出「I have a dream 學習障礙也可以做科展」計畫，自180餘組團隊中脫穎而出，獲台積電文教基金會第8屆「台積電青年築夢計畫」9組獲獎青年團隊之一。

吳泓陞另以學習障礙學生多元潛能發展暑期營隊─「學習無分別，科學無障礙」計畫，獲「國泰卓越獎助計畫」特色獎助，為23組獲獎計畫之一，吳泓陞在計畫中提及，「我想對學習障礙的孩子說，我不希求自己是一道月亮照亮世界，但希望我是點點星曜，照亮你們所在的道路，只要堅持下去，一定會看見你想要的東西」。

吳泓陞說，學習障礙者的智力都是正常的，只要找到適合自己的學習方式，並願意正視自己在學習上遇到的困難，加上友善成長環境的支持，學習困難不致於妨礙他們的潛能發展。

吳泓陞認為，不完善的教育資源、刻板印象的社會環境以及邊緣化的社會正義，都會讓學習障礙學生即便盡了130％的努力，仍然不被社會大眾所認可與接受，因此當他克服了學習障礙困境，在求學歷程上以耀眼科展成績，展現成為科學家的自信心後，如今他挺身而出，透過計畫替學習障礙的學子發聲，除藉計畫執行消除大眾對學習障礙學生的刻板印象，也讓更多學習障礙學生透過科展來肯定自我，翻轉制式教育的學習困境。

嘉大校長林翰謙得知吳泓陞獲「台積電青年築夢計畫」及「國泰卓越獎助計畫」，親自向吳泓陞道賀，對於他勇於克服逆境，主動將成功經驗傳承予學習障礙學生，給予高度肯定與勉勵，除除主動提供計畫經費支持，林翰謙也指示總務長及學務長全力協助計畫執行，務必讓這分愛心關懷能築夢、圓夢。