網紅團體「反骨」人氣成員蕾菈，憑藉出眾外型與傲人身材，加上大膽的拍片風格，讓她深受粉絲喜愛，但自她在台灣因涉持有大麻遭檢方調查，事後公開道歉就鮮少露面；而日前她上傳一支影片，片中她與一名Coser郭芸希談論隆乳話題，說到一半她竟突將上衣掀起，引發熱議。

蕾菈在IG上傳一則影片與Coser郭芸希談論隆乳議題，過程中蕾菈伸手檢驗對方成品的觸感，而有做過隆乳手術的蕾菈，坦言近期有在考慮重建胸部，不過就在他們討論各品牌差異時，蕾菈當場將上衣掀起，露出傲人上圍，讓影片曝光後，隨即吸引超過百萬網友朝聖「為什麼要去重建呀？才做幾年而已」、「我可以摸摸看嗎」、「啊我也想碰」、「沒想到你們會突然同台」、「可惡想摸」；然而，該影片目前已遭移除。

事實上，身材原就相當豐滿的蕾菈，曾透露自己之所以會去隆乳，是因為在生產後胸部下垂明顯而感到沒自信，而決定重建胸部前的那段時間，她很擔心老公湯宇的看法，所幸老公非常支持，更直言「妳如果覺得會快樂，妳就去做！剩下的交給我！」這才讓她下定決心做手術。

蕾菈與Coser郭芸希談論隆乳話題影片已遭刪除。（圖／ 蕾菈 IG）

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