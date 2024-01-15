技專校院招生委員會聯合會表示，113學年五專優先免試入學及五專聯合免試入學共有41校共計184科（組）參與招生，提供1萬3830個招生名額（不含外加名額），招生簡章今起發售，學生可至各五專免試入學招生委員會網站下載或至各五專學校購買，每本50元。

技專校院招生委員會聯合會主任、北科大校長王錫福表示，五專免試入學招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。

五專優先免試入學為全國一區，國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名。想報名五專優先免試入學的學生，可於5月20日至24日以國中學校集體報名或個別網路報名擇一辦理。

五專聯合免試入學分由北、中、南 三個招生委員會辦理招生，免試生可向各區的五專聯合免試入學招生委員會報名，於113年6月20日至6月28日通訊或網路報名，或於113年6月30日到各招生委員會指定的地點現場報名。

此外，技專校院招生策略委員會規畫五專完全免試入學單獨招生管道，無須採計國中教育會考成績，由學生依自我性向興趣與多元能力展現，適性選擇升學。

五專完全免試入學首辦第1年由國立台東專科學校及27所私立五專學校辦理單獨招生，提供除護理科外的126個科組1793個招生名額；招收對象以應屆畢業國中生為限，且僅能選報一校科組志願，不得重複報名。五專完全免試入學最大的特色就是不採計國中教育會考成績，不過為維持公平性，如報名人數超過各校招生名額，則會進行超額比序擇優錄取。

開辦113學年度五專完全免試入學單獨招生的28所招生學校，今天起於各校網頁公告招生簡章，為便利大眾查詢，招策會「技訊網」同步開放。報名時間為5月1日至8日，且在國中教育會考前（5月16日）就會公告放榜，有興趣選讀五專科組的學生，可把握升學良機。