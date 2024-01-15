回顧上周盤價，豐興國內廢鋼、鋼筋基價跌轉平，型鋼產品基價則持續維持平盤。

豐興本周盤價維持持平，廢鋼收購價在每公噸1.12萬元，鋼筋價格每公噸為1.97萬元，型鋼持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周跌轉持平至每公噸380美元；美國貨櫃廢鋼本周報價持續平盤至每公噸375美元。

澳洲鐵礦砂則由每公噸140.1美元續跌至130.75美元，跌幅擴大。豐興經理莊文哲認為，大陸去年12月鋼廠減產較明顯，加上北方鋼筋面臨淡季，以致鐵礦砂需求恐受到影響。