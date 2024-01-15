Novak Djokovic with the LeBron celebration after the dunk at the #AusOpen pic.twitter.com/EAsavU8xoX — Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 14, 2024

球王喬柯維奇（Novak Djokovic）今年澳網開打前展現自己的多才多藝，他與前NBA球員威廉斯（Alan Williams）一起表演打籃球，秀了神射絕技與飛身灌籃。喬帥左右手交替運球，中距離後仰起跳，投進空心球，還做出NBA球員慶祝投進三分球的動作。

嘗試灌籃的時候，喬柯維奇表示「我從來沒灌過籃，我的跳躍力不怎麼樣。」在威廉斯的指導下，喬帥發現自己的手掌不夠大，單手抓不住籃球，威廉斯提議改用空中接力灌籃。威廉斯拋了兩次，喬帥都沒灌進，但他的跳躍高度足夠（身高188公分），果然第3次嘗試就順利灌進，全場觀眾喝采。

喬柯維奇得手之後做出湖人球星詹姆斯（LeBron James）的踏步慶祝動作。塞爾維亞是籃球強國，去年幫助NBA金塊摘下總冠軍的明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）就是喬帥的同胞，喬帥在總冠軍賽前還傳訊為約基奇打氣。

運動天才也有不擅長的項目，喬帥還嘗試了板球與輪椅網球，雖然他有網壇最強的反手拍，但他打擊時是右打者，他力量很大但是揮擊起來很彆扭。澳洲人喜歡打板球，現場觀眾看到喬帥的表演都很高興。輪椅網球就難倒喬帥了，他可以靈活轉向，只是沒辦法迅速移位而接不到球。